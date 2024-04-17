"غير مصاب وبيقلب وشه".. شوبير يكشف سبب استبعاد كولر لبيرسي تاو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مصير الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي من السفر مع بعثة الفريق المغادرة إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن اللاعب غير مصاب.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "بيرسي تاو غير مصاب، القصة أنه لديه مشكلة مع كولر، لأنه لا يحب أن يجلس على مقاعد البدلاء أو يستبدل، ولا يوجد لاعب لا يتم استبداله".

وأضاف: "ويمكن أن يكون اللاعب في أسوأ حالاته ويغيره المدرب، ويبدأ في الاعتراض دون الشعور بحالته، وعندما يتم تغيير تاو "بيقلب وشه"، وهذا الأمر لا يحبه المدير الفني ويسبب مشاكل في الفريق".

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