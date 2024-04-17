صافرة تايلاندية تدير مباراة قطر والأدرن في كأس آسيا للشباب

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن حكم مباراة الأردن وقطر والتي تجمع بينهما في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس آمم آسيا لمنتخبات تحت 23 عاما.

أكد الاتحاد الآسيوي أن الحكم التايلاندي سيفاكورن بو أدوم سيدير لقاء الأردن وقطر في بطولة كأس آسيا للمنتخبات الشباب.

وقاد الحكم التايلاندي سيفاكورن بو أدوم 9 مباريات في بطولة كأس آسيا 2023 كحكم رئيسي وحكم تقنية الفيديو، وكان الحكم ذاته حكما لـ "فار" في مباراة منتخب الأردن أمام طاجيكستان في كأس آسيا 2023 للكبار.

بالإضافة إلى إدارته 3 مباريات في كأس العالم لتحت 20 عاما كحكم لتقنية الفيديو.

ويعتلي المنتخب القطري المجموعة الأولى ويملك في رصيده 3 نقاط بعد انتصاره في المباراة الأولى على إندونيسيا بهدفين نظيفين.

بينما يأتي منتخب الأردن في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة مشاركة مع منتخب أستراليا، ويتذيل إندونيسيا المجموعة دون نقاط.