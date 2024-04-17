شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد خدمات محمد بيومى أمام زد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال خدمات محمد بيومى لاعب الوسط أمام فريق زد فى المباراة المقرر لها غدا الخميس، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من دورى nile.

وغاب محمد بيومى عن مواجهة الإسماعيلى أمام مودرن فيوتشر بسبب الإيقاف لحصوله على 3 إنذارات، ليعود مرة أخرى لقائمة الفريق أمام زد لتدعيم خط الوسط.

ويدخل فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال معسكرا مغلقا، اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة فريق زد، فى المباراة المقرر لها غدا الخميس، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من دورى nile.

ويختتم الإسماعيلى استعداداته اليوم لزد، ويعلن إيهاب جلال قائمة الفريق للدخول فى معسكر اليوم فى فندق النادى، لفرض مزيد من التركيز بين اللاعبين من أجل العودة لسكة الانتصارات.

وطلب إيهاب جلال من اللاعبين بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط، وتعويض خسارة الدور الأول أمام زد فى أول مباريات هذا الموسم الذى خسرها الدراويش.