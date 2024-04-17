موعد مباراة مانشستر سيتي وريــال مدريد اليوم في إياب ربع نهائي أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر - يحل ريال مدريد ضيفا على مانشستر سيتي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في إياب ربع نهائي النسخة الحالية من المسابقة.

انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين، في إسبانيا بالتعادل الإيجابي، بثلاثة أهداف لكل فريق.

ويتأهل الفائز من مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي لملاقاة المتأهل من المواجهة الأخرى في ربع النهائي بين أرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

حراسة المرمى

أندريه لونين

خط الدفاع فيرلاند ميندي - ناتشو - أنطونيو روديجر - داني كارباخال

خط الوسط إدواردو كامافينجا - توني كروس - فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم جود بيلينجهام - رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدرريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

حراسة المرمى

إيدرسون

خط الدفاع مانويل أكانجي - جون ستونز - روبن دياش - جفارديول

خط الوسط رودري - كيفن دي بروينه - ماتيو كوفاتشيتش

خط الهجوم برناردو سيلفا - فيل فودين - إرلينج هالاند