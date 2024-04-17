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انسات الصيد تفزن على سموحة فى بطولة الجمهورية لكرة السلة

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق 18 سنة انسات لكرة السلة بصيد الدقى الفوز على نادي سموحة بنتيجة 66-67 في اطار منافسات بطولة الجمهورية وحصلت اللاعبة ملك احمد على جائزة MVP احسن لاعبة في المباراة.


ضمت قائمة الفريق اللاعبات جنى طارق محمد ، حبيبة علاء الدين ، حلا الحينى ، شريفة تامر يحيى ، فرح عماد السيد، فريدة محمد عبده ، فيروز اشرف مدحت ، لجين ايمن محمد، لوچين عمرو ،مريم عثمان ، ملك مروان ، هنا الجولى ، هنا طارق فيصل،ولاعبات فريق تحت 16 سنة ملك احمد ابراهيم،چنى حازم إيهاب،لارا عمرو الشاذلي،ليلة حسام عيسى،جنة عيسى.


الجهاز الفنى والادارى :
نائب رئيس الجهاز محمود السداوى ، المدير الفنى عماد السيد ، مدرب محمد عمر ، مخطط احمال هيثم نور الدين ، طبيبة الفريق دكتورة علياء مؤمن ، ادارى احمد الطاهر ، خدمات معاونة محمد عطا ، لجنة كرة السلة احمد عصام.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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