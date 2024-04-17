فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك ودريمز الغاني

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت شركة تذكرتي، فتح باب الحجز لمباراة الزمالك ودريمز الغاني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك ودريمز الغاني في السادسة مساء الأحد المقبل، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة الدولي.

وقررت الجهات الأمنية حضور 30 ألف مشجع لمباراة الزمالك ودريمز الغاني، وفقا للخطة الموضوعة لأعداد حضور الجماهير في المباريات الأفريقية.

وحاول نادي الزمالك، زيادة أعداد الجماهير، وحضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة، ولكن طلبه قوبل بالرفض من قبل الجهات الأمنية.

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