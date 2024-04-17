الكيك بوكسينج يبدأ اختبارات اختيار لاعبي منتخب مصر استعدادًا لبطولتي البحر المتوسط وكأس العالم للأندية بتركيا

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، برئاسة محمد صبيح، إقامة تجمع لعناصر المنتخبات الوطنية لمراحل الشباب والناشئين والعموم يوم الجمعة المقبلة استعدادا للمشاركة في بطولة البحر المتوسط وبطولة كأس العالم للأندية.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إنه سيتم إقامة تجمع اللاعبين في المركز الأوليمبي للفرق القومية بالمعادى الجديدة فيما يقام تجمع الفتيات في نادي منتزه الحلمية الرياضي.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أن التجمع سوف يضم جميع أبطال الجمهورية للاعبين واللاعبات لاختيار أفضل العناصر للمشاركة في بطولة البحر المتوسط التي تقام في تركيا 15 مايو وأيضا بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في نفس التوقيت بدولة تركيا.

وأضاف أنه سيتم اختيار أفضل العناصر للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني للشباب والناشئين والعموم من أجل المنافسة بقوة في بطولة كأس العالم لحصد المراكز الأول فيما سينتظر ترشحيات الأندية لاختيار أفضل العناصر منهم للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وكشف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أنه سيتم الاستقرار على اختيار 12 لاعب ولاعبة للمشاركة في بطولة البحر المتوسط بتركيا فيما سيتم تحديد عدد اللاعبين المشاركين في بطولة كأس العالم للأندية.