ماذا قدم الاهلي في 4 مواجهات سابقة أمام مازيمبي بدوري أبطال إفريقيا؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة في غاية القوة والإثارة أمام مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأحمر نظيره مازيمبي في الثالثة عصر السبت المقبل بالكونغو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تلعب مباراة الإياب الجمعة المقبلة في القاهرة.

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وتأهل الاهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الإطاحة بفريق سيمبا التنزاني بثلاثية دون رد في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لربع النهائي، فيما تأهل مازيمبي بعد الإطاحة ببترو أتليتكو الأنجولي من ربع النهائي.

تاريخ مواجهات الاهلي ومازيمبي

وسبق للنادي الاهلي وأن التقى نظيره مازيمبي في أربع مباريات من قبل، حيث حقق الفوز في مبارتين وتعادل في مباراة وخسر مباراة وحيدة.

وكانت البداية في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2002، حيث حقق الأحمر الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف بالقاهرة، قبل التعادل سلبيًا في مباراة الإياب بالكونغو.

وفي عام 2012 تواجه الفريقان في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث حقق الأحمر الفوز في مباراة الذهاب بهدفين لهدف.

وتلقى الاهلي الهزيمة في الإياب بهدفين دون رد في الكونغو، إلا أنه تأهل من دور المجموعات وتوج باللقب في الأخير بعد الفوز على الترجي التونسي في المباراة النهائية.