أسطورة البرازيل يعود من الاعتزال

قرر البرازيلي روماريو، أسطورة المنتخب البرازيلي السابق، العودة من الاعتزال خلال الفترة المقبلة ولعب كرة القدم من جديد بسبب نجله.

أسطورة البرازيل الحاصل على الميدالية الذهبية في كأس العالم 1994، أعلن أنه قرر العودة عن قرار اعتزاله ممارسة كرة القدم، بسبب نجله.

وكان روماريو قد قرر تعليق حذائه منذ عام 2009، ليؤكد أمس الثلاثاء أنه سيعود للعب كرة القدم من جديد، عن طريق “أمريكا دي ريو دي جانيرو”، بجانب نجله.

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وأشار الأسطورة البرازيلية إلى أنه ستكون مشاركته محدودة، حيث أنه لن يلعب في جميع مباريات بطولة دوري الدرجة الثانية لولاية ريو دي جانيرو.

وذكر أنه سيكتفي ببعض اللقاءات، برفقة ولده، الذي يلعب مع الفريق الأمريكي منذ شهر مارس الماضي.

جدير بالذكر أن روماريو هو رئيس النادي بالفعل في الفترة الحالية، وسبق له اللعب بقميصه عام 2009.