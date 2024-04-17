قبل قمة اليوم.. ماذا يفعل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد؟

يستعد مانشستر سيتي لاستضافة نظيره ريال مدريد، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، على ملعب الاتحاد.

وستقام مباراة ريال مدريد ضد نظيره مانشستر سيتي مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مواجهة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، بنتيجة 3-3 في مباراة مثيرة أقيمت بينهما على ملعب “سانتياجو برنابيو”، معقل الفريق الملكي.

ويمتلك ريال مدريد سجلًا سيئًا للغاية على ملعب “الاتحاد” معقل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث لم يذق طعم الفوز أبدًا.

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تاريخ مواجهات ريال مدريد والسيتي على ملعب الاتحاد:

– التعادل 1-1 في عام 2011

– الهزيمة 2-1، عام 2020

– الهزيمة 3-4، عام 2022

– الهزيمة 4-0، عام 2023

وسيتواجه ريال مدريد ومانشستر سيتي في مراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي، بعد أن التقيا في الدور نصف النهائي في موسمي 2021-22 و2022-23. تم تسجيل 20 هدفًا في تلك اللقاءات الأربعة السابقة (10 لريال مدريد، 13 لمانشستر سيتي).