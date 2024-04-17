بتروجت : بذلنا قصاري جهودنا من أجل الصعود للممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت بقيادة سيد عيد، تأهله إلى الدوري الممتاز، بعدما حقق فوزاً ثميناً أمس الثلاثاء، على فريق راية بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الصعود من دوري المحترفين .

عاد فريق بتروجيت إلى الدوري المصري الممتاز بعد غياب 4 سنوات عن دوري الأضواء، حيث كانت آخر مشاركاته في موسم 2018/2019 وحينها احتل المركز الـ16 .

احتفالات فريق بتروجيت

عانى فريق بتروجيت كثيرا بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية، حتى تولى سيد عيد القيادة الفنية خلفاً لـ هيثم شعبان.

وخلال موسم واحد استطاع سيد عيد قيادة فريق بتروجيت إلى الدوري الممتاز، بعد التأهل إلى تصفيات دوري المحترفين المؤهلة للممتاز، وتصدر جدول الترتيب قبل 3 جولات على نهاية المسابقة .

احتفالات فريق بتروجيت 2

ونجح سيد عيد الصعود إلى الدوري الممتاز مع فريق النصر القاهري مرتين، والداخلية مرة، ليصبح صعود اليوم هو الرابع للمدرب القدير.

ومن جانبه، علق اللواء أحمد فوزى المشرف العام على قطاع كرة القدم، بـ نادى بتروجيت الوافد الجديد لدورى نايل فى نسخته المقبلة، على صعود فريقه وعودته من جديد إلى الدورى الممتاز، بعد غياب دام 5 سنوات، وطموحات الفريق البترولى خلال الموسم المقبل.

وقال أحمد فوزى "بذلنا قصارى جهدنا على مدار هذا الموسم، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدورى الممتاز، والحمد لله ربنا كلل مجهودنا بالنجاح، والعودة من جديد للدورى الممتاز ونأمل في إعادة أمجاد الفريق بدورى الأضواء والشهرة".

وأضاف المشرف العام على فريق بتروجيت: "واجهنا موسما شرسا، المنافسة كانت صعبة للغاية، مع أندية لديها باع طويل في الكرة المصرية، أمثال غزل المحلة وحرس الحدود ووادي دجلة، ولكن اللاعبين والجهاز الفني كانوا على قدر الثقة والمسئولية، وهدفنا عودة فريق بتروجيت إلى مكانته الطبيعية وسط الكبار، والوجود في المربع الذهبي".

وأشار فوزي: "ليس هناك أي نية لرحيل سيد عيد عن بتروجيت خلال الفترة المقبلة أو لاعبي الفريق، وهم مستمرون معنا وسنعمل خلال الفترة المقبلة، على ضم عدد من اللاعبين السوبر لتعزيز الصفوف، وسنخوض جميع المباريات المقبلة باللاعبين الأساسيين وهدفنا الفوز، ودوما نخوض مبارياتنا وأعيننا على الثلاث نقاط".

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة السادسة :

1- بتروجيت 57 نقطة

2- غزل المحلة 45 نقطة

3- لافيينا 44 نقطة

4- وادي دجلة 44 نقطة

5- حرس الحدود 44 نقطة

6- السكة الحديد 38 نقطة

7- طنطا 36 نقطة

8- راية 35 نقطة

9- بروكسي 35 نقطة

10- القناة 31 نقطة