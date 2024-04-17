تفاصيل جديدة في انتقال عمر مرموش لـ ليفربول

كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل جديدة، في صفقة انتقال الدولي المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى ليفربول.

وكانت قد أشارت صحفية “بيلد” الألمانية منذ عدة أسابيع عن أهتمام نادي ليفربول بضم عمر مرموش في الميركاتو الصيفي القادم.

وكشف الصحفي “فابريزو رومانو” اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة، لـ “Daily Briefing column”:” أعلم أن هناك أحاديث تربط أهتمام ليفربول بالدولي المصري عمر مرموش، وغيره في فريق فرانكفورت، ولكنهم لم يتوصلوا لاتفاق”.

وتابع:” الأمر كله هو مجرد متابعة من النادي للاعب ولم يحدث أي تواصل”.

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وواصل:” والدليل أن فرانكفورت لم يحدد سعر مرموش حتى الآن”.

يذكر أن عمر مرموش انتقل إلى آينتراخت فرانكفورت في صيف 2023، قادمًا من فريق فولفسبورغ، ويمتد عقده حتى 2027.

وخلال هذا الموسم تمكن مرموش من تسجيل 15 هدفًا وصناعة 15 آخرين بمختلف المسابقات.