شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس عودة أكرم توفيق لوسط الأهلى أمام مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عودة أكرم توفيق إلى منطقة الوسط في التشكيل الأساسي لفريقه أمام مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وخرج أكرم توفيق من حسابات مارسيل كولر في الفترة الماضية رغم النقص العددي في منطقة الوسط نظرا لإصابة الثلاثى مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور، ولكن هناك توجه بعودة أكرم للعب في مركز رقم 6، لحل أزمة الوسط ومنح فريقه الأفضلية التحكم في رتم المباراة ويكون حائط الصد الأولى أمام هجمات المنافسين.

ويلعب الأهلي مع مازيمبي مباراة الذهاب في الثالثة عصر السبت الموافق 20 أبريل الجاري فى الكونغو، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب ستاد القاهرة الدولى في التاسعة مساء يوم الجمعة 26 أبريل الجاري.

ويواجه الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.