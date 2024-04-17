شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز مروان عطية لموقعة العودة أمام مازيمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تجهيز مروان عطية لاعب وسط الفريق للحاق بمباراة فريقه أمام مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما تم استبعاده من قائمة المباراة المسافرة إلى الكونغو لخوض مباراة الذهاب.

واستبعد مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى مروان عطية من رحلة الكونغو، استعدادا لخوض مباراة مازيمبى يوم الجمعة المقبل فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بسبب عدم الجاهزية الفنية.

وخرج مروان عطية من قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في قمة الدوري، قبل أن يتم استبعاده مجددا من رحلة الكونغو بسبب عدم الجاهزية الفنية بنسبة 100%، حيث فضل الجهاز الفني استبعاده على أن يكون جاهزا لمباراة الإياب أمام بطل الكونغو يوم 26 أبريل الجاري بالقاهرة.

واصطحب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 24 لاعبا في رحلته إلى الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عصر الجمعة المقبل.

وجاءت قائمة الأهلي المسافرة إلى الكونغو كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول، محمود متولي، خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس، محمد هاني.

الوسط: عمرو السولية، أكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، محمد الضاوي كريستو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد.

الهجوم: أنتوني موديست، وسام أبو علي، محمود كهربا.

ويغيب عن الأهلي كلا من محمد الشناوي وياسر إبراهيم واليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات ومروان عطية.