التشكيل الرسمي لقمة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، التشكيلة الأساسية لمواجهة مانشستر سيتي، بإياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وستقام مباراة ريال مدريد ضد نظيره مانشستر سيتي مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويفتقد النادي الإسباني، خدمات مدافعه الفرنسي تشواميني والذي يغيب بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وعاد قائد الفريق ناتشو فيرنانديز للعب في مركز قلب الدفاع ليجاور الألماني أنطونيو روديجر.

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وجاءت تشكيلة الريال كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: ميندي، ناتشو، روديجر، وكارفاخال.

خط الوسط: كروس، كامافينجا، فالفيردي، وبيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو جويس، وفينيسيوس جونيور.

وعلى الجانب الآخر، أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، التشكيلة الأساسية والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ووكر، دياز، أكانجي، وجفارديول.

خط الوسط: رودري، دي بروين، وفودين.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، جيريليش، وهالاند.

وانتهت مواجهة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، بنتيجة 3-3 في مباراة مثيرة أقيمت بينهما على ملعب “سانتياجو برنابيو”، معقل الفريق الملكي.