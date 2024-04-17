"فقرات بدنية متنوعة".. كواليس مران الزمالك اليوم استعداداً لمواجهة دريمز بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء، داخل مقر النادي بميت عقبة، استعداداً لمواجهة دريمز يونايتد الغاني في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفارس الأبيض، منح لاعبيه راحة من التدريبات أمس الثلاثاء، بعد الفوز على الأهلي في الدوري يوم الإثنين، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.

وتولى جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق قيادة هذه الفقرة والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، بجانب تدريبات خفيفة بالكرة، لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل من الناحية البدنية للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.