ضربة قبل مواجهة دريمز.. طبيب الزمالك يكشف تطورات إصابة زيزو وفتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد فتوح الظهير الأيسر، أثبتت إصابته بشد في الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، ويتم تجهيزه في الفترة الحالية للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

وفيما يخص أحمد مصطفى "زيزو" أكد أن اللاعب سيخضع لأشعة رنين مغناطيسي غداً الخميس للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها في الكاحل، بعد زوال التورم من قدمه بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء القمة أمام الأهلي.

وأصبح الثنائي زيزو وفتوح خارج حسابات الجهاز الفني للفريق لمباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.