حضور أمح الدولي عزاء والد وليد سليمان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرص أمح الدولي أحد أكبر مشجعي النادي الأهلي، على حضور عزاء والد نجم الفريق السابق وليد سليمان، داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وتواجد العديد من نجوم النادي الأهلي السابقين في العزاء، وعلى رأسهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالفريق.

وكان وليد سليمان أعلن وفاة والده يوم الإثنين وقال في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك "لا نقول الا ما يرضي الله ، انا لله وإنا إليه راجعون، توفى الى رحمة الله أبويا الغالي… إن العين لتدمع والقلب ليحزن وانا لفراقك لمحزونون. نسألكم الدعاء".

كما أصدر النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بيانا نعى فيه والد اللاعب.