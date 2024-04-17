الخطيب وسيد عبد الحفيظ يحضران عزاء والد وليد سليمان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور عزاء والد نجم الفريق السابق وليد سليمان، داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

كما شهد العزاء حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، بجانب تواجد العديد من نجوم النادي الأهلي السابقين في العزاء.

وكان وليد سليمان أعلن وفاة والده يوم الإثنين وقال في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك "لا نقول الا ما يرضي الله ، انا لله وإنا إليه راجعون، توفى الى رحمة الله أبويا الغالي… إن العين لتدمع والقلب ليحزن وانا لفراقك لمحزونون. نسألكم الدعاء".

وأصدر النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بيانا في وقت سابق نعى فيه والد اللاعب.