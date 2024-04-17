شكرا لقرائتكم خبر عن صبحى سليمان يحصد جائزة رجل مباراة الجونة وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد صبحى سليمان حارس مرمى فريق الجونة جائزة رجل مباراة فريقه أمام سموحة عقب اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة وذلك بعد التألق في اللقاء والمساهمة في حصد الثلاث نقاط.

حقق فريق الجونة الفوز على نظيرة سموحة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد خالد بشارة ضمن الجولة الـ18 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وتمكن أشرف مجدى لاعب فريق الجونة من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 35 عقب أستغلال كرة عرضية وتسديدها لتسكن شباك حارس مرمى فريق سموحة.

وبهذة النتيجة يحتل فريق الجونة المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 25 نقطة بينما توقف رصيد فريق سموحة عند النقطة 22 محتلا المركز الثامن.