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ريال مدريد يتقدم علي مانشستر سيتي بالشوط الأول

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ياسر رشاد - القاهرة - انتهي الشوط الأول من مباراة ومانشستر سيتي، بتقدم الميرنجي بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما على ملعب الاتحاد، في إياب ربع نهائي .

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 3 / 3  على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد.

وسجل رودريجو الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 12، بعد عرضية رائعة من فينيسيوس جونيور إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها رودريجو سيلفا بتسديدة قوية تصدى لها الحارس بصعوبة شديدة لترتد وتجد متابعة مجددا من رودريجو سيلفا بتسديدة وضعت الكرة داخل الشباك.

 

تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

 وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا كالتالي: 

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ووكر، دياز، أكانجي، جفارديول.

خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: فودين، إيرلينج هالاند، جاك جريليش.

 

 

تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: ميندي، ناتشو، روديجر، وكارفاخال.

خط الوسط: كروس، كامافينجا، فالفيردي، وبيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو جويس، وفينيسيوس جونيور.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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