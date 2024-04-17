مشادة بين كهربا وبيبو وغرامة مالية على نجم الاهلي.. الحقيقة الكاملة

تداولت أنباء في الساعات الماضية، حول دخول محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادي الاهلي، في مشادة مع خالد بيبو، مدير الكرة، عقب مواجهة القمة.

وأكدت الأنباء أن خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، وقع على محمود كهربا، غرامة مالية كبيرة.

وبحسب التقارير، فإنه لا صحة لما يتم تداوله حول وجود مشادة بين كهربا وبيبو في الاهلي، خاصة أن مدير الكرة غادر إلى الكونغو لإنهاء ترتيبات البعثة.

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وأوضحت التقارير، أنه لم يتم توقيع أي عقوبة على اللاعب، وأن الفريق في حالة تركيز تامة، لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي.

وغادرت بعثة النادي الاهلي إلى الكونغو، اليوم الأربعاء، لمواجهة نظيره مازيمبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم السبت 20 أبريل الجاري في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.