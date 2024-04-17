رودريجو يحقق رقمًا مميزًا بعد هدفه ضد مانشستر سيتي بـ دوري أبطال أوروبا

افتتح البرازيلي رودريجو، التسجيل لفريقه ريال مدريد، أمام نظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل رودريجو الهدف الأول لـ ريال مدريد في الدقيقة 12، عن طريق عرضية من فينيسيوس جونيور، استلمها الأول وسددها في شباك إيدرسون.

وبحسب شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، سجل رودريجو أربعة أهداف لريال مدريد ضد مانشستر سيتي – وهو أكبر عدد له ضد خصم واحد في جميع المسابقات لصالح لوس بلانكوس.

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وسيتواجه ريال مدريد ومانشستر سيتي في مراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي، بعد أن التقيا في الدور نصف النهائي في موسمي 2021-22 و2022-23. تم تسجيل 20 هدفًا في تلك اللقاءات الأربعة السابقة (10 لريال مدريد، 13 لمانشستر سيتي).

وجاءت تشكيلة الريال كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: ميندي، ناتشو، روديجر، وكارفاخال.

خط الوسط: كروس، كامافينجا، فالفيردي، وبيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو جويس، وفينيسيوس جونيور.