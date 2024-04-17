53 صورة من عزاء والد نجم الأهلي السابق وليد سليمان.. الخطيب وعبد الحفيظ أبرز الحضور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أقيم اليوم الأربعاء عزاء والد نجم الأهلي السابق وليد سليمان، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وحرص العديد من نجوم النادي الأهلي على حضور العزاء، على رأسهم محمود الخطيب رأس النادي الأهلي ومحمد شوقي، وعدد من نجوم الفريق السابقين.

وكان وليد سليمان أعلن وفاة والده يوم الإثنين وقال في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك "لا نقول الا ما يرضي الله ، انا لله وإنا إليه راجعون، توفى الى رحمة الله أبويا الغالي… إن العين لتدمع والقلب ليحزن وانا لفراقك لمحزونون. نسألكم الدعاء".

كما أصدر النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بيانا نعى فيه والد اللاعب.