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"عودة دي بروين".. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الرسمي لملاقاة نظيره مدريد الإسباني، في إياب ربع نهائي .

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الاتحاد" بإنجلترا.

ويدخل فريق مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، مانويل أكانجي، روبن دياز، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند، جاك جريليش.

وحسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، مباراة الذهاب بين الفريقين، في اللقاء الذي جمع بين بينهما على ستاد "سانتياجو برنابيو" بإسبانيا.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في نصف النهائي، مع الفائز في مباراة ربع النهائي الأخرى والتي تجمع بين فريقي أرسنال الإنجليزي ضد بايرن ميونخ الألماني.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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