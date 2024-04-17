مايكل جوردان الرياضي الأعلى دخلا في التاريخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت شركة الإعلام الرياضي الأمريكية «سبورتيكو» عن هوية الرياضي الأعلى دخلا على مر التاريخ، عبر قائمة ضمت 50 لاعبا من الرياضات المختلفة، وهي القائمة التي شهدت فشل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو بالتربع على القمة.
وبحسب القائمة المكونة من 50 رياضيا، فإن ميسي ورونالدو جاءا في مراكز متقدمة، لكنهما لم يحصلا على صدارة الترتيب، فيما شهدت القائمة سيطرة ملحوظة من قبل الرياضيين في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتصدر الأمريكي مايكل جوردان أسطورة كرة السلة والنجم الأول في تاريخ NBA، هذه القائمة بأرباح إجمالية بلغت 3.75 مليارات دولار أمريكي، متفوقا بفارق كبير على أسطورتي كرة القدم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.
وحل تايغر وودز النجم الأبرز في تاريخ رياضة الغولف بالمركز الثاني، بأرباح إجمالية بلغت 2.66 مليار دولار أمريكي، ثم جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي في المركز الثالث بقيمة 1.92 مليار دولار أمريكي.
وجاء في المركز الخامس ليبرون جيمس نجم كرة السلة الأمريكي للمحترفين بقيمة تصل إلى 1.7 مليار دولار أمريكي، أما الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي الأمريكي فحل بالمركز السادس، بأرباح إجمالية تصل إلى 1.67 مليار دولار أمريكي.
وتكونت هذه القائمة من رياضيين عدة ما زال البعض منهم يواصل اللعب حتى اللحظة، فيما اعتزل آخرون بصورة نهائية، مثل جوردان وشاكيل أونيل وروجير فيدرير.
قائمة الأعلى دخلا في التاريخ:
- الأمريكي مايكل جوردان بأرباح إجمالية بلغت 3.75 مليارات دولار.
- تايغر وودز بأرباح إجمالية بلغت 2.66 مليار دولار.
- البرتغالي كريستيانو رونالدو بقيمة 1.92 مليار دولار.
- ليبرون جيمس بقيمة تصل إلى 1.7 مليار دولار.
- الأرجنتيني ليونيل ميسي بأرباح إجمالية تصل إلى 1.67 مليار دولار.
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