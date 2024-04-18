الامارات | «الزعيم» يقهر الهلال برباعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد النجم المغربي سفيان رحيمي فريق العين لتحقيق انتصار كبير، أمس، على ضيفه الهلال السعودي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ليقطع «الزعيم» خطوة كبيرة نحو التأهل إلى نهائي البطولة القارية، للمرة الرابعة في تاريخه، إذ يقام لقاء الإياب الثلاثاء المقبل على استاد المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض.

وأوقف العين انتصارات الهلال التاريخية المتتالية التي بلغت 34 فوزاً، وألحق به الخسارة الأولى له في الموسم الحالي في كل المسابقات، حيث قدم «البنفسج» أداءً رائعاً في الشوط الأول، بعدما تعامل مدرب العين، الأرجنتيني هيرنان كريسبو، بذكاء مع اللقاء، باعتماده على الهجمات المرتدة وانطلاقات المتألق سفيان رحيمي، إذ سجل النجم المغربي الهدف الأول في توقيت مبكر، بعدما تلقى تمريرة من يحيى نادر، وسدد رحيمي الكرة في المرمى في الدقيقة (6).

وكاد محمد عباس يضيف الهدف الثاني بعدها مباشرة عندما لعب الباراغوياني كاكو كرة عرضية، ومرت من أمام عباس، أتبعها إيريك بتسديدة قوية، تصدى لها الحارس محمد العويس. في المقابل، تألق خالد عيسى في التصدي لفرصة خطرة من عبدالله الحمدان (18).

وواصل سفيان رحيمي تألقه في قيادة الهجمات المرتدة وانفرد بالمرمى، لكنه تعرض للعرقلة من حارس الهلال العويس ليحصل على ركلة جزاء، أضاف منها رحيمي الهدف الثاني (27)، وبالطريقة نفسها انفرد لاعب العين إيريك بالمرمى، وتعرض للعرقلة من مدافع الهلال علي البليهي، ليحصل العين على ركلة جزاء ثانية، سددها مجدداً رحيمي بمهارة على يمين العويس، مسجلاً الهدف الثالث (38).

وشهد الشوط الثاني بداية قوية من الهلال بإحراز مالكوم الهدف الأول من متابعة لعرضية سافيتش، وأكملها المهاجم البرازيلي في المرمى (49)، قبل أن ترتفع الإثارة بحصول سفيان رحيمي على ركلة جزاء ثالثة للعين، عقب تعرضه للعرقلة من السنغالي كوليبالي، لكن نفذها بنجاح كاكو، مضيفاً الهدف الرابع (56)، بينما أحرز سالم الدوسري الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 78، بعد خطأ من دفاع العين. وتصدى القائم لفرصة خطرة من الدوسري في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز «الزعيم» بأربعة أهداف مقابل هدفين.

• العين ألحق بالهلال الخسارة الأولى له في الموسم الحالي في كل المسابقات، بعد 34 انتصاراً متتالياً.