رغم التأهل.. أرقام صادمة لـ ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق ريال مدريد إحصائيات صادمة في مباراته أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، رغم تأهله إلى نصف النهائي.

وحل ريال مدريد ضيفًا على حساب نظيره مانشستر سيتي، مساء الأربعاء، على ملعب الاتحاد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تخطي عقبة السيتي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

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وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3، بينما حسمت نتيجة 1-1 الوقت الأصلي والإضافي من لقاء الإياب، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

إحصائيات مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

وسدد ريال مدريد 8 تسديدات فقط خلال المباراة و3 على المرمى، وبلغت نسبة استحواذه 32٪، ومرر لاعبوه 458 تمريرة بدقة وصلت 81٪.

وارتكب لاعبو ريال مدريد 11 خطأ وأشهر الحكم بطاقتين صفراوتين للفريق، وحصلوا على ركلة ركنية وحيدة، ووقعوا في مصيدة التسلل مرة واحدة.

بينما سدد مانشستر سيتي 33 تسديدة و9 على مرمى ريال مدريد، وبلغت نسبة استحواذه 68٪، ومرر لاعبوه 919 تمريرة بدقة وصلت 92٪.

وأخطا لاعبو السيتي، 15 مرة وحصلوا على 3 بطاقات صفراء، و18 ركلة ركنية، ووقعوا في مصيدة التسلل مرة.