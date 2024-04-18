كالعادة.. "دوري أبطال الريال" يبتسم لـ"الملكي" ويدعوه للرقصة الـ15 !

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من مانشستر (المملكة المتحدة) : يتأهب الملايين من عشاق الكرة العالمية، لرؤية ريال مدريد وهو يرقص للمرة الـ15 على مسرح "الأبطال"، في إشارة إلى أنه يسير في طريقه للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه، ليعمق الفارق مع الجميع، بل ليصدر "الاحباط الكروي" لجميع المنافس على الساحة الأوروبية.

فقد رد ريال مدريد الصاع صاعين لمضيفه مانشستر سيتي الانكليزي عندما جرده من اللقب بالفوز عليه 4- 3 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الاصلي والإضافي بالتعادل 1 -1 الاربعاء على ملعب "الاتحاد" في مانشستر في اياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وعلى الرغم من أفضلية السيتي الذي استحوذ بنسبة 64% مقابل 36% للريال، فضلاً عن حصول فريق غوارديولا على 18 ركنية مقابل ركنية واحدة لفريق أنشيلوتي، إلا أن الريال تمكن من الفوز في النهاية، وبلغ نصف النهائي ضارباً موعداً مع بايرن ميونخ الألماني، في طريقه للقب 15، فقد حصد "الملكي" لقب البطولة 14 مرة من قبل (رقم قياسي)، الأمر الذي يدفع البعض إلى تسمية دوري أبطال أوروبا "دوري أبطال الريال".

وكان ريال مدريد البادئ بالتسجيل في مرمى السيتي، عبر البرازيلي رودريغو (12)، وأدرك البلجيكي كيفن دي بروين (76) التعادل، وهو النتيجة التي آلت إليها مباراة الذهاب في مدريد 3 3.

ويلتقي ريال مدريد في الدور المقبل مع بايرن ميونيخ المتأهل بفوزه على أرسنال الانكليزي 1 - 0 إيابا في ميونيخ بعدما تعادلا 2 - 2 ذهابا في لندن.

ورد ريال مدريد اعتباره امام مانشستر سيتي الذي كان جرده من لقبه الموسم الماضي عندما تغلب عليه برباعية نظيفة في مانشستر بعدما تعادلا 1 - 1 ذهابا في مدريد في طريقه الى اللقب الأول في تاريخه.

وهي المرة الثانية التي يطيح فيها ريال مدريد بسيتي من المسابقة بعدما فعلها الموسم قبل الماضي في نصف النهائي في طريقه الى لقبه الرابع عشر القياسي.

لونين كلمة السر

ويدين النادي الملكي بفوزه الى حارس مرماه الدولي الأوكراني أندري لونين الذي أنقذ كرات عدة في الوقتين الاصلي والاضافي قبل أن يتصدى لركلتين ترجيحيتين للبرتغالي برناردو سيلفا والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش لاعب النادي الملكي سابقا.

وكان سيتي صاحب الافضلية في ركلات الترجيح بعدما تقدم عبر الارجنتيني خوليان ألفاريس، وأهدر الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش للنادي الملكي، لكن لونين تألق بالتصدي لمحاولتي سيلفا وكوفاتشيتش، فيما سجل الانكليزي جود بيلينغهام ولوكاس فاسكيس والقائد ناتشو فرنانديس والالماني أنتونيو روديغر الركلات المتبقية للريال مقابل ركلتين لسيتي سجلهما فيل فودن وحارس المرمى إيدرسون.