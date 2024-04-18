في مباراة دراماتيكية.. ريال مدريد يخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي الأبطال بفوز مثير على مانشستر سيتي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح ريال مدريد الإسباني في خطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة على التوالي، عقب انتصاره الصعب والثمين على مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3، بركلات الجزاء الترجيحية، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد وفي إياب ربع نهائي البطولة القارية.

وكانت مواجهة الذهاب بين ريال مدريد وماتشستر سيتي قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل الفريق الملكي.

وسجل البرازيلي رودريجو، هدف تقدم ريال مدريد في الشوط الأول من اللقاء، بالدقيقة الثانية عشر من زمن المباراة، بعد متابعته لكرة مرتدة من إيدرسون حارس مانشستر سيتي.

وفي الشوط الثاني، نجح النجم البلجيكي كيفن دي بروين، في تسجيل هدف التعادل لفريق السيتي في الدقيقة 76 من زمن المباراة.

واستمر التعادل الإيجابي بين الفريقين حتى نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ليتجه الفريقين إلى الأشواط الإضافية التي لم تسفر عن أي جديد، ليلجأ الفريقين إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

وحسمت ركلات الترجيح نتيجة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، بفوز الفريق الملكي بنتيجة 4-3، ليتأهل رسميا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لملاقاة بايرن ميونخ.

وسجل لـ ريال مدريد كلًا من: جود بيلينجهام- لوكاس فاسكيز- ناتشو- أنطونيو روديجير، بعد أن أهدر لوكا مودريتش.

بينما سجل لـ مانشستر سيتي كلًا من: جوليان ألفاريز- فيل فودين- إيدرسون، وأهدر كلا من: برناردو سيلفا- ماتيو كوفاسيتش.

بدأ مانشستر سيتي مواجهة ريال مدريد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: ووكر، دياز، أكانجي، جفارديول.

الوسط: رودري، دي بروين، فودين.

الهجوم: بيرناردو، هالاند، جريليش.

في المقابل، بدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لونين.

الدفاع: كارفخال، ناتشو، روديجر وميندي.

الوسط: كروس، كامافينجا وفالفيردي.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، بيلينجهام ورودريجو.