قمة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ.. مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح ريال مدريد الإسباني في التأهل إلى الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تخطى عقبة مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعدما تعادل بنتيجة أربعة أهداف لكل فريق بمجموع المباراتين.

وحقق الفريق الملكي الفوز على السيتي بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد في نصف نهائي دوري الأبطال مع نظيره بايرن ميونخ الألماني، الذي تمكن من تخطي أرسنال الإنجليزي، بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

وسيلتقي فريقا بايرن ميونخ وريال مدريد يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل الجاري على ملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري.

وتُقام مباراة الإياب بين الريال والبايرن يوم الأربعاء الموافق 7 مايو القادم، على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الفريق الملكي.

وفي النصف النائي الآخر، يلعب بوروسيا دورتموند الألماني أمام باريس سان جيرمان، يوم الأربعاء 1 مايو المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة القارية ، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

ويعود باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند، يوم الثلاثاء 7 مايو المقبل، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.