ميدو يحذر النادي الأهلي من رئيس مازيمبي

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو تصريحات مويس كاتومبي رئيس نادي مازيمبي قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره مازيمبي يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة في مباراة مرتقبة بين الطرفين، بعد تخطي الأحمر عقبة سيمبا التنزاني في ربع النهائي فيما تخطى مازيمبي عقبة بترو أتلتيكو الأنجولي.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا"، المذاع عبر فضائية "المحور": "شاهدنا فضائح أمام مازيمبي عندما كنت مع الزمالك، وكان هناك ظلم تحكيمي كبير، وكنت سأتشاجر مع رئيس نادي مازيمبي".

وصرح مويس كاتومبي رئيس نادي مازيمبي : "نسألكم جميعًا الدعاء والصيام من أجل الفريق حتى يحقق الفوز على الأهلي، نريد الذهاب إلى النهائي، ونتمنى أن نستغل الدعم الكبير الذي سيقدمه الجمهور في المدرجات، وأقول لهم أنتم من ستؤهلون الفريق إلى النهائي".

وتابع ميدو تصريحاته قائلًا: "لابد وأن يأخذ النادي الأهلي احتياطه جيدًا قبل مواجهة مازيمبي في الكونغو، وحدث معنا ظلم تحكيمي من قبل حكم غاني يدعى جوزيف لامبتي الذي تم اتهامه في قضايا فساد بعد ذلك".