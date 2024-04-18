ميدو لـ وليد دعبس: أناشدك بالتواصل مع حسين لبيب لحل الأزمات

ياسر رشاد - القاهرة - طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو الدكتور وليد دعبس، رئيس مجلس إدارة نادي موردن فيوتشر بالتواصل مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك لحل الأزمة التي يشير إليها دعبس في تصريحاته الأخيرة.

وكان فيوتشر قد ودع منافسات كأس الكونفدرالية بعد الخسارة أمام الزمالك بمجموع المباراتين 3 – 2.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا"، المذاع عبر فضائية "المحور": "المشكلة ليست في تصريحات ناصر ماهر التي قد أشار إليها الجميع أنها سببل الخلاف ولكن قد يكون هناك بعض الأحداث الغير معروفة للبعض".

وتابع: "أرغب في الإصلاح بين النادييم وأتمنى عدم حدوث أي مشاكل في الفترة الحالية وأن نعيش في أجواء رياضية محترمة".

وأكمل: "مجلس إدارة نادي الزمالك لم يخرج بأي تصرح حول الأزمة حتى تلك اللحظة".

وأتم: "الزمالك نادٍ كبير وأعرف نية مجلس الإدارة وهذا الأمر واضح للجميع، وأناشد وليد دعبس بعدم التصريحات بتلك الطريقة والتواصل مع حسين لبيب لحل الأزمة وأنا أؤكد لك أن حلها لن يستغرق 3 دقائق مهما كانت".