بابا فاسيليو يكشف عن تجاربه السابقة مع الأندية المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف بابا فاسيليو المدير الفني السابق لأندية غزل المحلة والبنك الأهلي ووادي دجلة عن فترته في القيادة الفنية للأندية الثلاث، مشيرًا إلى أنه أحرز تقدما كبير معهم خلال فترة تواحده.

وقال بابا فاسيليو، في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور": "كنت أعمل بجد مع الأندية التي عملت بها خاصة في بلد أشعر بأن التطور ما بين الأجيال الصغير ليس بأعلى المستوى وتحتاج أن تكون مدرب وأب وتساعد اللاعبين والفكرة التي يجب أن تنفذها ونجحت بذلك في الثلاث أندية".

وأكمل: "عندما توليت مهمة القيادة الفنية لـ وادي دجلة كان يحتل المركز الأخير بـ 14 نقطة فقط وحققنا تقدمًا وكذلك غزل المحلة نجحت في الوصول للمراكز الخمس الأوائل في الترتيب".

وتابع: "توليت القيادة الفنية للبنك الأهلي وكان النادي في وضع صعب، نجحنا في الحفاظ على تواجده في الدوري وكان الأمر لا يصدق ليس بجمع النقاط فقط وإنما بالطريقة التي كنا نسير بها".