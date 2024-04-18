سيد معوض: الهزيمة أمام الزمالك زادت موقف الأهلي صعوبة قبل مواجهة مازيمبي بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن المنافسة في كرة القدم من أجل التتويج بالألقاب، بعيدًا عن فوز أي فريق بالديربي، مشيرًا إلى أن أي مسئول سيطالب لاعبي ناديه بالتتويج بالدوري المصري، بغض النظر عن نتيجة ديربي أو كلاسيكو.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الأهلي سيخوض مواجهة صعبة امام مازيمبي الكونغولي، والخطيب دائما حريص على دعم اللاعبين والجهاز الفني، والأهلي سيخوض موقعة صعبة أمام فريق لا يخسر على ملعبه، وسط معاناة من الغيابات، واللاعبين ليسوا في أفضل حالاتهم الفنية، وسط غيابات مؤثرة بالفعل مثل امام عاشور وحسين الشحات ومروان عطية".

وأضاف: "الأهلي فقد التركيبة الهجومية المميزة، وكما عاني من غياب ياسر ابراهيم وقبله محمد الشناوي، رغم تألق مصطفى شوبير مؤخرا، لكن الشناوي حارس كبير ووجوده مهم، المباراة صعبة امام مازيمبي نظرا للظروف الحالية، والفريق الكونغولي يلعب بشكل قوي دائما على ملعبه، ولا يضيع فرص كثيرة، وبمجرد ما يسجل هدفًا يحرز المزيد، واتمنى أن يلعب الأهلي بثقة كبيرة وعدم اللجوء للدفاع".

وواصل: "مواجهة مازيمبي هي لقاء البطولة خارج ملعبه، لو حقق الأهلي نتيجة إيجابية سيصعد للنهائي، والتعادل سيكون نتيجة جيدة، والفوز نتيجة مذهلة للفريق، فريق مازيمبي يتألق على ملعبه وخارج ملعبه لا يظهر بنفس الشكل، اتمنى ألا يخسر الأهلي تلك المباراة".

وأكمل: "محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي لديه مشكلة في الثقة الزائدة، وحالة معظم اللاعبين في الفترة الأخيرة غير جيدة".

وتابع: "كولر كان يسعى لإراحة بعض اللاعبين في لقاء الزمالك، للدفع بهم بشكل أساسي في لقاء مازيمبي الكونغولي، خصوصا السولية ورضا سليم ووسام أبوعلي او كهربا، ولسوء الحظ لن يستعيد الفريق العديد من العناصر المصابة، وبيرسي تاو لم يكن غائبًا منذ فترة طويلة، ومن الممكن الدفع به كبديل".

وزاد: "من الممكن أن يلعب بكوكا والسولية ونيدفيد في وسط الملعب، خصوصا أن أفشة لا يؤدي جيدا في النواحي الدفاعية، لكنه سيكون تغيير جيدًا مع بيرسي تاو خلال اللقاء، وسواء وسام أو كهربا سيكون أيضا إضافة خلال اللقاء، وطاهر محمد طاهر يدافع جيدا لكنه لا يهاجم بنفس المستوى، هناك مباريات معينة تحتاج لوجوده".

وتابع: " اعتقد أن تشكيل الأهلي هو مصطفى شوبير، معلول، هاني، عبدالمنعم ورامي ربيعة، كوكا، أكرم توفيق، السولية، رضا سليم، بيرسي تاو، كهربا أو وسام أبوعلي في الهجوم، ومن الصعب الاعتماد على موديست بعد مستواه في لقاء الزمالك".

وأشار إلى أن الزمالك اقرب للتتويج بالكونفدرالية رغم فقدان بعض اللاعبين لعدم القيد افريقيا، والفريق قادر على الفوز أمام دريمز الغاني، مؤكدا أن فقدان لقب الكونفدرالية سيكون أسوأ شئ للفريق هذا الموسم، لأن كل المنافسين ليسوا في نفس مستوى الزمالك.