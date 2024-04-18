عضو مجلس إدارة الزمالك يهاجم أحمد شوبير

هاجم عضو مجلس إدارة الزمالك أحمد سليمان، الإعلامي أحمد شوبير، بشأن مباراة القمة بين الاهلي والقلعة البيضاء، ضمن منافسات الدوري المصري.

وكان الزمالك قد فاز على الاهلي بنتيجة 2-1، ضمن منافسات مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وكتب أحمد سليمان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ازاي عايزين تبقوا أوصياء على نادي الزمالك وأنتم أصلا مغرضين ؟!هو مين يعرف يجاوب على الاسئله دي ؟”.

وتابع: إيه مصلحة الإعلامي اللي رايح يجيب محلل علشان يقول ضربة الجزاء مش صحيحة رغم ان الدنيا كلها قالت صحيحة ؟ … تبارك للزمالك والا تشكك في فوزه ؟”.

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وواصل: “وايه مصلحة الاعلامي اللي راح يشكك في هدف الزمالك الثاني ؟ وايه مصلحة الاعلامي اللي كل همه في الحياة يبروز ابنه بس حتى لو على حساب الزمالك ؟”.

واختتم : “ارحموووونا واتقوا ربنا في كل كلمة بتقولوها الزمالك كبير بجماهيره العظيمة ومحدش هيقدر يخدعهم، عاش الزمالك رغم أنف الكارهين”.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره دريمز الغاني يوم الأحد المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.