كولر يستقر على مهاجم الاهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الاهلي، على المهاجم الذي سيخوض به مباراته أمام مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة النادي الاهلي إلى الكونغو، في الساعات الماضية، استعدادًا للمواجهة الصعبة أمام مازيمبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره مازيمبي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

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وقال الإعلامي إبراهيم سعيد، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “90+”، إن بيرسي تاو ووسام أبو علي سيقودان هجوم الاهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أن بيرسي تاو، سيعود للمشاركة بشكل أساسي مع الفريق أمام مازيمبي، كما قرر مارسيل كولر الدفع بـ وسام أبو علي، في تشكيل الاهلي الأساسي أمام مازيمبي.