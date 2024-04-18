الاتحاد السكندري في مهمة صعبة أمام سيراميكا كليوباترا الليلة بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي مساء اليوم الخميس، فريقي الاتحاد السكندري ونظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الأسبوع ال 18 من مباريات الدوري المصري على أرضية ملعب استاد المقاولون العرب.

موعد مباراة الاتحاد وسيراميكا كليوباترا

المباراة تقام في الرابعة عصراً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وتذاع على قناة أون تايم سبورت 2.

معلق مباراة الإتحاد وسيراميكا كليوباترا

وأسندت قناة أون تايم سبورت مهمة التعليق على اللقاء إلى المعلق محمد الشاذلي.



وقررت لجنة الحكام الرئيسية تعيين محمود ناجي حكما لمباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري، ويعاونه كلا من أحمد صلاح وكريم السعيد، وإبراهيم محمد حكما رابعا، ويوجد على تقنية الفيديو كلا من محمد عادل وأحمد حسام طه.

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: المهدي سليمان، عمر صلاح، عمرو خليل.

في خط الدفاع: مصطفى إبراهيم، سيف تقا، إسلام أبو سليمة، كريم الديب، شريف رضا، محمود شبانة.

في خط الوسط: الحبيب حسن، خالد الغندور، ناصر ناصر، عمرو صالح، عمر الوحش، مورو ساليفو، بلال السيد، عبد الغني محمد.

في خط الهجوم: بيكالي أوبامي، أحمد عيد، هاني الطامي، فوزي الحناوي، أحمد عادل ميسي، بينجامين بواتينج، مابولولو.