بعد غياب.. الموقف النهائي لمشاركة شيكابالا مع الزمالك أمام دريمز الغاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موقف محمود عبدالرازق شيكابالا من المشاركة في المباراة المقبلة أمام دريمز الغاني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة دريمز الغاني يوم الأحد المقبل، في السادسة مساء على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وغاب شيكابالا عن الزمالك في المباريات الماضية بسبب إصابته بنزلة برد شديدة، ولم يتمكن من المشاركة في مباراة الأهلي أول أمس الإثنين لعدم الجاهزية.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن شيكابالا جاهز لمباراة دريمز الغاني من الناحية الطبية، ومشاركته في المباراة بيد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

وأضاف، أن جوميز فضل عدم تواجد شيكابالا في مواجهة الأهلي الماضية لعدم جاهزيته من الناحية الفنية، خاصة وأنه خاض تدريبين فقط قبل اللقاء، وربما يعود في المباراة المقبلة، لتعويض غياب أحمد سيد زيزو المحتمل بسبب إصابته في مواجهة الأهلي.