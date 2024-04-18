"شاهدت الفضيحة".. ميدو يحذر الأهلي ويكشف ما فعله مع رئيس مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - حذر أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، النادي الأهلي، من مواجهة مازيمبي الكونغولي المقبلة، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بسبب رئيسه.

ويحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على مازيمبي الكونغولي في الثالثة عصر بعد غد السبت، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال ميدو خلال تقديمه برنامجه عبر قناة "المحور": "ملعب مازيمبي صعب جدا مش بس أجواء الكورة، لأني كنت شاهدا على فضائح حين كنت مدربا للزمالك ووجهناهم، وتعرضنا لظلم تحكيمي كبير، في هذه المباراة".

أكمل: "ما حدث أثناء مباراة الزمالك ومازيمبي، دفعني للدخول في أزمة مع رئيس نادي مازيمبي وكنت سأتشاجر معه".

أضاف: "لابد أن يحذر النادي الأهلي، ويأخذ احتياطه جيدًا قبل مواجهة مازيمبي في الكونغو، لعدم تكرار ما حدث معنا في الزمالك، من ظلم تحكيمي من قبل حكم غاني يدعى جوزيف لامبتي الذي تم اتهامه في قضايا فساد بعد ذلك".

وكانت بعثة الأهلي وصلت أمس الأربعاء إلى الكونغو، استعدادا لمواجهة مازيمبي، ويخوض أول مران هناك اليوم على ملعب النجيل الصناعي.

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