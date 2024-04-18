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بشرى سارة.. طبيب الأهلي يعلن جاهزية هذا اللاعب لمواجهة مازيمبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - قال أحمد جاب، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجنوب أفريقي، بيرسي تاو، لاعب الفريق تعافى تمامًا من الإصابة التي تعرض لها، وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي، بعد غد السبت، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتواجد بيرسي تاو ضمن قائمة الأهلي التي توجهت أمس إلى الكونغو، بعد غيابه عن المباريات الماضية بسبب الإصابة.

وأوضح طبيب الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، أن بيرسي تاو كان يعاني من آلام في الكاحل تسببت في ابتعاده عن المشاركة في المباريات الأخيرة وخضع لبرنامج علاجي، وبات جاهزا للمشاركة المباريات بصورة طبيعية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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