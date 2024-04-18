شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الإسماعيلى وزد فى الجولة الـ18 بدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى ومجدى عبد العاطى مدرب زد تشكيل المباراة التى تجمع الفريقين بعد قليل على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دورى nile هذا الموسم.

تشكيل الإسماعيلى أمام زد

حارس مرمى : أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع : محمد عمار ومحمد نصر ومحمد دسوقي ومحمد بيومي.

خط الوسط : محمد مخلوف وهشام محمد وعمرالساعي وعبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم : نادر فرج وإيريك تراوري.

ويجلس على مقاعد البدلاء : محمد فوزي حارسًا ومعه وعصام صبحي وحاتم سكر وعبد الكريم مصطفى ومحمد عبد السميع ومحمد حسن ومروان حمدي ومحمد زيدان وأحمد الشيخ.

تشكيل زد أمام الإسماعيلى

حارس مرمى : علي لطفي

خط الدفاع : مصطفى العش ومحمد إسماعيل وأحمد زكي وليوناردو كاموني.

خط الوسط : أحمد الصغيري ومصطفى ميسي ومحمد قطب و بيتر زيلو.

خط الهجوم : عبد الرحمن البانوبي ماتا ماجاسا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد رضا حارسًا إسلام إسماعيل ومحمد سمير ثابت وعمرو حسام ومحمود نبيل وعلي جمال ورافت خليل ومحمد سوانية.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 14 نقطة.

بينما يحتل فريق زد اف سى المركز السابع بجدول الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق 5 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.