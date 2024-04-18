فانتازي.. صلاح يقود أفضل تشكيل لـ Double Gameweek 34 من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا للجولة المزدوجة 34 "Double Gameweek"، في تشكيل 3-5-2، حيث حصل محمد صلاح على شارة الكابتن، بينما تم تعيين بوكايو ساكا نائبا له.

وشهد التشكيل تواجد 11 لاعبا، جميعهم يخوضون مباراتين في الجولة 34 Double Gameweek.

دين هندرسون (كريستال بالاس) 4.4 مليون جنيه إسترليني

يستضيف حارس مرمى كريستال بالاس، وست هام يونايتد ونيوكاسل يونايتد، بعد تحقيق أعلى عدد نقاط له هذا الموسم ضد ليفربول في الأسبوع الماضي، وحصل هندرسون على تسع نقاط على ملعب أنفيلد، حيث تصدى لخمس كرات وحصل على نقطتين إضافيتين في الفوز 1-0.

فيرجيل فان ديك (ليفربول) 6.6 مليون جنيه إسترليني

يستطيع قلب دفاع ليفربول تقديم العائدات ضد فولهام وإيفرتون، وإجمالي 34 تسديدة لفان ديك، و32 كرة داخل منطقة الجزاء، و25 تسديدة بالرأس، و11 تسديدة على المرمى، كلها من بين أفضل مدافعين في فانتازي 2023/24.

جابرييل (آرسنال) 5.4 مليون جنيه إسترليني

تهديد البرازيلي في الركلات الثابتة يجعله أفضل مدافع في فريق أرسنال الذي حقق 14 شباكا نظيفة هذا الموسم، حيث سجل جابرييل ثلاثة أهداف وسدد 26 كرة داخل منطقة الجزاء، أي أكثر بـ 20 مرة على الأقل من أي مدافع آخر في أرسنال حتى الآن، قبل مواجهة ولفرهامبتون وتشيلسي.

ماكس كيلمان (وولفز) 4.5 مليون جنيه إسترليني

تم اختيار قلب دفاع ولفرهامبتون لمواجهاته على أرضه أمام أرسنال وبورنموث بسبب مخاوف من إصابة زميله ريان آيت نوري، وعادل كيلمان رصيد الجزائري البالغ 45 نقطة في مولينوكس بموسم 2023/24، وسجل هدفين وحافظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات.

محمد صلاح (ليفربول) 13.5 مليون جنيه إسترليني

إجمالي 26 تسديدة لنجم ليفربول، و19 كرة داخل منطقة الجزاء، وست فرص خطيرة و11 تسديدة على المرمى، كلها أكثر من أي لاعب خط وسط آخر في DGW34، وحقق صلاح إجمالي 21 نقطة في مواجهاته السابقة مع فولهام وإيفرتون في وقت سابق من هذا الموسم، مما يؤكد سبب احتمالية أن يكون أفضل اختيار لشارة الكابتن لأفضل مباراة مزدوجة في 2023/24.

بوكايو ساكا (آرسنال) 9 مليون جنيه إسترليني

جناح أرسنال هو اللاعب الأكثر ملكية في DGW34، حيث يوجد في أكثر من 58% من فرق المدربين، وحقق ساكا 10 نقاط فأكثر خلال سبع مناسبات هذا الموسم ليوضح سبب تعيينه نائبا لصلاح في الجولة 34.

لويس دياز (ليفربول) 7.8 مليون جنيه إسترليني

يقدم الكولومبي إمكانات قوية من جميع النواحي لمباريات ليفربول ضد فولهام وإيفرتون، وإجمالي 16 تسديدة لدياز، و11 كرة داخل منطقة الجزاء و14 تمريرة مفتاحية خلال آخر ستة أسابيع من المباريات، جميعها تقع بين أفضل لاعبي خط الوسط في DGW34.

كاي هافيرتز (آرسنال) 7.4 مليون جنيه إسترليني

ملكية لاعب خط الوسط الألماني التي تزيد قليلا عن سبعة في المائة تجعل من هافرتز اختيارا رائعا لمباراتي أرسنال ضد ولفرهامبتون وتشيلسي.

إيبريتشي إيزي (كريستال بالاس) 6 مليون جنيه إسترليني

يدخل نجم بالاس DGW34 بعد هدف و10 نقاط أمام ليفربول في الأسبوع الماضي، وتسديدات إيزي البالغ عددها 11، وثماني كرات داخل منطقة الجزاء، و11 تمريرة مفتاحية في آخر ستة أسابيع من المباريات، تم تصنيفها بين أفضل خمسة لاعبين خط وسط في DGW34.

دومينيك سولانكي (بورنموث) 7.2 مليون جنيه إسترليني

استعد نجم بورنموث لرحلاته إلى أستون فيلا وولفز بتسجيل هدفه السابع عشر هذا الموسم في الأسبوع الماضي، وباعتبارها اللاعب المحوري في هجوم تشيريز، فإن تسديدات سولانكي الـ84 داخل منطقة الجزاء و25 فرصة خطيرة هي أكثر من ضعف حصيلة أي زميل له في الفريق.

ماتيوس كونيا (وولفرهامبتون) 5.6 مليون جنيه إسترليني

سجل البرازيلي هدفين عند عودته إلى التشكيل الأساسي لفريق ولفرهامبتون في الأسبوع الماضي ليحقق 12 نقطة، وهذا العرض يعني أن كونيا حقق 52 نقطة خلال آخر سبع مشاركات له في فانتازي، حيث سجل ستة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.