تفاصيل مشاجرة مبابي مع لاعبي يرشلونة

كشفت تقارير صحفية، عن كواليس مشاجرة مبابي لاعب باريس سان جيرمان مع لاعبي برشلونة، عقب اللقاء الذي جمع بينهما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان باريس سان جيرمان قد تمكن من اكتساح نظيره برشلونة بينتجة 4-1، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لـ صحفية “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن كيليان مبابي قد تواجد في النفق المؤدي إلى غرفة تبديل الملابس وهو يشعر بالحماس بعد تسجيله هدفين، واحتفل بطريقة انتقامية للغاية، بعد حسم الصعود على حساب برشلونة

وتابعت الصحيفة أن مبابي تحدث باللغة الإسبانية وسُمع وهو يقول (هذه هي كرة القدم، وفي الملعب يجب أن نتحدث)».

وأضافت: “أن هذا التصرف من مبابي أزعج أكثر من لاعب في برشلونة، لأنهم فهموا أنه يخاطبهم، وطاردوه وتبادلوا معه الشتائم والصراخ والتدافع.

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وواصلت أن الأمور لم تتفاقم لمرحلة التعدي الجسدي.

واختتمت الصحفية أن مبابي قبل أن يخرج من الملعب، استفز جماهير برشلونة التي كانت قريبة منه قبل الذهاب لممر غرف الملابس.

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة بروسيا دورتموند في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.