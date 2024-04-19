شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخسر على ملعبه أمام زد 2-1 بدورى nile.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق الإسماعيلى أمام زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دورى nile هذا الموسم.

افتتح أحمد الصغيرى التسجيل لزد في الدقيقة 19 قبل أن يضيف عبد الرحمن البانوبى الهدف الثانى في الدقيقة 44 ثم قلّص أحمد الشيخ الفارق للدراويش في الدقيقة 72.

ترتيب الإسماعيلي وزد في الدورى

بهذه النتيجة يحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب دورى nile برصيد 18 نقطة،بعد أن خاض 18 لقاء فاز في أربعة مواجهات وتعادل في ستة مباريات بينما خسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً واستقبلت شباك الدراويش 21 هدفا.

ويحتل فريق زد اف سى المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 27 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق 6 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.

تشكيل الإسماعيلى أمام زد

حارس مرمى : أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع : محمد عمار ومحمد نصر ومحمد دسوقي ومحمد بيومي.

خط الوسط : محمد مخلوف وهشام محمد وعمرالساعي وعبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم : نادر فرج وإيريك تراوري.

تشكيل زد أمام الإسماعيلى

حارس مرمى : علي لطفي

خط الدفاع : مصطفى العش ومحمد إسماعيل وأحمد زكي وليوناردو كاموني.

خط الوسط : أحمد الصغيري ومصطفى ميسي ومحمد قطب و بيتر زيلو.

خط الهجوم : عبد الرحمن البانوبي ماتا ماجاسا.