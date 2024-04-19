تعليق مثير من كلوب على أداء محمد صلاح بعد وداع الدوري الأوروبي

علق الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، على أداء الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز، عقب وداع الفريق لـ الدوري الأوروبي.

وتمكن ليفربول من الفوز أمام أتالانتا بنتيجة 1-0، ولكنه ودع منافسات الدوري الأوروبي، حيث كان قد تلقى هزيمة بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب، على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

وقال يورجن كلوب في تصريحات لـ شبكة “TNT Sports”:” كنّا غير محظوظين، خسرنا هذا الدور على ملعب آنفيلد، كنت أتمنى ان أخوض النهائي في دوبلن”.

أقرأ أيضًا.. فان دايك يعلق على وداع ليفربول لـ الدوري الأوروبي

وتابع:” فريق أتالانتا يستحق التأهل، يجب أن نتعافي ونركز في الدوري، يجب أن نعود للانتصارات مجددًا”.

وبسؤاله عن محمد صلاح:” لقد أحرز ضربة الجزاء بشكل رائع، أعتقد إنه لم يكن محظوظًا في فرصته الثانية، لن أصنع من ذلك قصة كبيرة وأهاجمه مثلكم”.

وأضاف:” لست قلقًا من أداء صلاح، هذا هو الحال دائمًا مع المهاجمين، وعلينا تخطي هذا بنجاح”.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة فولهام، يوم الأحد القادم، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.