شكرا لقرائتكم خبر عن حتا الإماراتى يقترب من ضم أحمد خميس رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى أحمد رمضان خميس، لاعب نادي سموحة وبيلا وبانكوك التايلاندي السابق، عرضا من نادي حتا الإماراتي، للتعاقد معه في الصيف القادم، في ضوء سياسة النادي لتدعيم صفوفه، بعد أن اقترب من الهبوط هذا الموسم وعانى من النتائج السلبية.

وخاض أحمد خميس رمضان صاحب الـ26 عامًا، مسيرته الاحترافية بداية من أندية الإسكندرية، حيث لعب لفريق سموحة في 2016، وكان ميمى عبد الرازق المدير الفني للفريق السكندري هو الذى قدمه وآمن بقدراته، وخاض بعدها تجربة في نادي بيلا بكفر الشيخ في القسم الثاني.

وقرر اللاعب في وقت سابق خوض تجربة الاحتراف الخارجي، حيث لعب لنادي بانكوك التايلاندي، لكن مسيرته توقفت بسبب إلغاء المسابقة بالتزامن من انتشار وباء كوروبا في 2019 واستمرارها في 2020، وتأثيراتها الكبيرة على الرياضة العالمية.

وكان أحمد خميس قريبا من العودة للاحتراف مجددًا، في الأشهر الأخيرة، من بوابة أحد أندية دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2024/2023، خلال موسم الانتقالات الصيفية لعام 2023.

ودخل أحمد خميس رمضان، مؤخرا، في مفاوضات مع نادي نجران، الذي يسعى إلى تدعيم صفوفه، في ظل تعثر الفريق في جدول ترتيب المسابقة، حيث يحتل أحد المراكز الثلاثة الأخيرة.