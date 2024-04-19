الامارات | العين يخرج من عباءة لابا.. ومصادر الخطورة تتنوّع مع رحيمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرج فريق العين من عباءة مهاجمه الدولي التوغولي لابا كودجو، الذي كان على الدوام طرفاً أساسياً في كل انتصارات «الزعيم»، لكن الوضع تغيّر في الفترة الحالية، بعد أن اكتشف المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو سلاحاً جديداً يتمثل في الاعتماد على خطة «المهاجم الوهمي»، التي حققت نجاحاً فاق التوقعات، آخرها الانتصار العريض 4-2 على الهلال السعودي، أول من أمس، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا.

ومنذ وصوله إلى «دار الزين» ظل المهاجم لابا كودجو أساسياً في تشكيلة العين لكونه أحد أبرز الأسلحة الهجومية، لكن ذلك شكّل عاملاً سلبياً على المدى الطويل، إذ أصبحت استراتيجية «الزعيم» الهجومية مكشوفة للمنافسين الذين نجحوا في وضع تكتيك مضاد تمثل في إيقاف التمويل الذي كان يصل إلى لابا من المدافعين بندر الأحبابي وإيريك جورجينس. ولعبت المصادفة دوراً بارزاً في اكتشاف السلاح العيناوي الجديد، إذ اضطرت المدرب كريسبو الاستعانة بخطة «المهاجم الوهمي» بسبب غياب لابا كودجو بداعي الإصابة التي تعرض لها في مباراة بني ياس في الدوري، ما منح الجناحين ولاعبي خط الوسط حرية الهجوم بدلاً من محاولة البحث الدائم عن الهداف التوغولي من أجل هزّ شباك الخصوم.

وأظهرت إحصائية رصدتها «الإمارات اليوم» للمباريات الست التي غاب عنها لابا كودجو أن «الزعيم» سجل 17 هدفاً عبر ستة لاعبين، وكان للمغربي سفيان رحيمي نصيب الأسد فيها، إذ أحرز تسعة أهداف، مقابل ثلاثة لسلطان الشامسي وهدفين عبر أليخاندرو كاكو، وهدف لكل من عمير أتزيلي ويحيى نادر وعبدالكريم تراوري.

وكان مصدر مطلع قد أبلغ «الإمارات اليوم» قبل خمس ساعات من انطلاقة مباراة الهلال أن لابا سيكون خارج تشكيلة الفريق، لأن كريسبو يرى أن «الزعيم» قدم مستويات جيدة خلال الفترة التي شهدت غيابه بسبب الإصابة، وهو ما تحقق بالفعل من خلال الفوز الكبير للعين على الهلال 4-2.

وبرر كريسبو استبعاد لابا كودجو عن قمة الهلال، قائلاً إنه يأتي «لأسباب فنية»، نافياً بذلك تعرضه للإصابة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه أحد العناصر المتاحة في الفريق.

وقال في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «اللاعب متاح، لكن غيابه كان لاختيارات فنية»، موضحاً: «في كرة القدم الأهم هو أن يلعب الفريق بصورة تنافسية، أنا سعيد بالنتيجة وفخور بما قدمه اللاعبون.. لدينا مباراة أخرى تنتظرنا أمام الهلال في الرياض».

من جهته، وعد مدرب فريق الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس، جماهير ناديه بالعودة في النتيجة، على الرغم من الخسارة 2-4، مشيراً إلى أنه يثق بقدرة اللاعبين على تحقيق ذلك، مطالباً في الوقت ذاته الجماهير بالوقوف خلف الفريق.

وقال في المؤتمر الصحافي: «لسنا سعداء بما قدَّمنا.. فريقنا لم يعتد إلا على الانتصارات، وفي المباريات الـ34 السابقة لم يحدث لنا مثل هذا الشيء، لدينا مباراة أخرى في الرياض، ونحتاج إلى الاسترجاع والإعداد جيداً للإياب».

• «المهاجم الوهمي».. خطة المدرب كريسبو بعدما أصبح سلاح لابا مكشوفاً للمنافسين.