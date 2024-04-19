شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقترب من حسم صفقة بلعيد لتدعيم الدفاع فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو النادي الأهلي من حسم صفقة الجزائري زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري، بعدما وقع عليه الاختيار لتدعيم دفاع الفريق الأحمر فى الصيف المقبل.

ويعاني الأهلي من أزمة فى خط الدفاع لاسيما مع إصابة ياسر إبراهيم وتكرار إصابات محمود متولي الذي اقترب من الرحيل، بخلاف تباين مستوى رامي ربيعة وشكوى محمد عبد المنعم من الإجهاد لكثرة الاعتماد عليه، بخلاف رغبة الأخير فى خوض تجربة الاحتراف الأوروبي.

ويستغل مسئولو النادي الأهلي علاقتهم الجيدة مع مختلف الأندية العربية فى حسم صفقة بلعيد، لاسيما مع وجود ترحيب شديد من اللاعب بالانضمام لنادي القرن الأفريقي.

ويحاول مسئولو النادي الأهلي استغلال وجود شرط جزائي في عقد اللاعب مع اتحاد العاصمة بقيمة 650 ألف دولار، للموافقة على بيعه لأي نادٍ، وعدم مغالاة النادي في مطالبه المالية.

ويواجه الأهلي مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، فى رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 فى تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

وتأهل الأهلي لنصف النهائي بعدما تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، وتعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.