ليفربول يرد بحسم على العروض السعودية لصلاح

الشارقة - اميمة ياسر - ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن إدارة ليفربول قررت الإبقاء على النجم محمد صلاح لاعباً في الفريق، وعدم النظر في العروض المقدمة إليه، وتحديداً من أندية الدوري السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الريدز قرر اتخاذ هذا القرار بعدما أصبح مهددا بفقدان جميع الألقاب هذا الموسم ما يجعله مطالباً بالحفاظ على لاعبيه وقوامه الأساسي الموسم المقبل، للمنافسة مجددا على كافة الألقاب محليا وقاريا.

وتم ربط الدولي المصري البالغ من العمر 31 عامًا بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، وفي سبتمبر الماضي رفض ليفربول عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من الاتحاد، الذي ضم كريم بنزيما ونجولو كانتي.

يذكر أن عقد محمد صلاح، الذي قاد ليفربول إلى المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 17 هدفا في 26 مباراة، ممتد في أنفيلد حتى يونيو 2025 بعد توقيع الصفقة الأكثر ربحا في تاريخ النادي في عام 2022.